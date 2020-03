Stiri pe aceeasi tema

- Principalele burse din Asia inregistrau pierderi semnificative luni, victime ale propagarii epidemiei mondiale de coronavirus si ale prabusirii pietei petrolului, care a condus la o apreciere a yenului japonez in raport cu dolarul. De asemenea, principalele burse europene au inregistrat luni dimineata…

- UE analizeaza posibilitatea de a ajuta companiile aeriene, cel mai grav afectate de epidemia cu coronavirus Organismele de reglementare din Uniunea Europeana analizeaza posibilitatea de a ajuta companiile aeriene sa faca fata impactului "semnificativ" provocat de epidemia de coronavirus prin…

- Companiile aeriene recurg la ”zboruri fantoma” din cauza coronavirusului, din cauza regulilor europene care forțeaza operatorii sa ”se țina” de zborurile anunțate, pentru ca altfel iși pot pierde locurile alocate pentru zboruri.Multe companii au risipit tone de carburant pe avioane goale care au zburat…

- Italia, tara cea mai lovita de epidemie din Europa, ramane pe locul doi, dupa China, in ceea ce priveste numarul deceselor, dar coboara de pe locul trei pe patru in ce priveste numarul de cazuri (4.636 +778 de cazuri in ultimele 24 de ore), dupa China, Coreea de Sud si Iran.

- In intreaga lume, au fost inregistrate peste 92.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 3.127 de decese. Cea mai afectata ramane China – tara de unde a plecat virusul – cu peste 80.000 de cazuri de infectare si peste 2.900 de decese. Urmeaza Coreea de Sud, Iranul si Japonia, iar…

- "UEFA este in contact cu autoritatile internationale si locale" in legatura cu epidemia de coronavirus, a indicat luni forul fotbalistic european, cand au ramas 102 zile pana la EURO 2020, ce va avea loc in 12 tari din Europa, printre care si Romania, scrie AFP. Vanzarile de bilete, stadioanele,…

- Noul tip de coronavirus a patruns in Europa si s-a raspandit cu repeziciune. Cat de sigur este sa treci granițele, in acest context? Punctul zero a fost in Italia, acolo unde numarul de cazuri inregistrate este cel mai mare, peste 300. 11 oameni au murit in nordul Peninsulei, iar recent a fost depistat…

- Este oficial, virusul din China a ajuns și in Italia. Primele doua cazuri de infectare cu noul coronavirus din China au fost confirmate in Italia, țara unde traiește cea mai mare comunitate de romani, transmite corespondentul Digi24, Sergiu Balaban.