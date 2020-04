Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis miercuri ca "regreta" decizia presedintelui american Donald Trump de a suspenda finantarea organizatiei, pe care a acuzat-o ca a gestionat prost pandemia de coronavirus, scrie AFP, potrivit news.ro."Regretam decizia presedintelui Statelor Unite…

- Rusia a criticat miercuri SUA pentru decizia lor de a-si suspenda finantarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), in timp ce China au indemnat Statele Unite sa-si respecte obligatiile fata de OMS, informeaza EFE, AFP si Reuters. "Politicienii din aceasta tara (SUA) gasesc mereu vinovati:…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OSM) a anuntat, luni, ca noul tip de coronavirus este de zice ori mai letal decat gripa A H1N1.Noul tip de coronavirus este de zece ori mai letal decat virusul responsabil de gripa de tip A H1N1 aparuta la sfarsitul lui martie 2019 in Mexic, au indicat luni…

- Noul tip de coronavirus este de zece ori mai letal decat virusul responsabil de gripa porcina A (H1N1) aparuta la sfarsitul lui martie 2019 in Mexic, a declarat președintele Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul unei conferinte de presa virtuale de la Geneva.

- Guterres a anuntat ca ONU a infiintat "un nou fond de incredere in cadrul unui multiparteneriat pentru raspuns si refacere dupa criza COVID-19 pentru sustinerea tarilor cu venituri mici si mijlocii sa faca fata urgentei si sa-si revina apoi dupa socul economic"."Suntem inca prea departe de locul unde…

- 12 diplomati fac parte din misiunea statului filipinez detasata la sediul ONU din New York, conform businesstoday. "Incepand de azi (joi, n.red), misiunea statului Filipine este in carantina, toti diplomatii au fost instiintati sa se autoizoleze si sa solicite asistenta medicala in cazul in…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat, miercuri seara, pandemie in cazul imbolnavirilor cu COVID-19. La nivel mondial, numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 depaseste 120.000. Numarul deceselor a trecut de 4.000. "Am facut o evaluare, iar situatia generata de…

- Opt maimuțe au fost infectate cu coronavirus pentru a se testa un vaccin care ar duce la stoparea epidemiei. Potrivit oamenilor de știința de la Institutul Național de Medicina din Statele Unite, acesta s-a dovedit eficient in tratarea animalelor cu Covid-19.Pe parcursul experimentului, maimuțele au…