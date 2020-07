Coronavirus: Cel puţin 539.620 de decese, la nivel mondial (bilanţ AFP) Pandemia de coronavirus a ucis cel putin 539.620 de persoane in intreaga lume de cand biroul OMS in China a anuntat aparitia bolii COVID-19, la sfarsitul lunii decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale marti la 19:00 GMT. Peste 11.693.770 de cazuri de infectie cu noul coronavirus au fost oficial diagnosticate in 196 de tari si teritorii de la inceputul epidemiei, dintre care cel putin 6.145.500 sunt considerate acum vindecate. Totusi, acest numar de cazuri diagnosticate nu reflecta decat o parte din numarul real de infectii. Unele tari testeaza doar cazurile grave, altele… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

