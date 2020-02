Coronavirus: Cel puţin 490 de morţi în China, potrivit unui nou bilanţ/ OMS: Nu este o pandemie Numarul de decese confirmate cauzate de noul coronavirus în China a ajuns la cel putin 490, dupa ce autoritatile din provincia Hubei au anuntat miercuri 65 de noi cazuri de deces, relateaza AFP.



În actualizarea sa zilnica, comisia de sanatate din provincia Hubei (centru), epicentrul noii epidemii, a raportat, de asemenea, o crestere accentuata a numarului de persoane infectate, cu 3.156 de noi cazuri confirmate.



Numarul purtatorilor de noul coronavirus depaseste de acum 23.500 în China continentala în ansamblu, având în vedere elemente comunicate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

