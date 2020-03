Stiri pe aceeasi tema

- Armata ceha a anuntat marti ca si-a retras cei 30 de soldati aflati in misiune in Irak din motive de securitate si raspandire a noului coronavirus, noteaza AFP."Un Airbus A-319 militar cu 30 de soldati ai armatei cehe venind din Irak a aterizat marti seara pe aeroportul (militar) Praga-Kbely",…

- Fortele armate ungare si-au intarit prezenta de-a lungul frontierei de nord a tarii, a informat Ministerul Apararii ungar sambata, citat de Hungary Today. Peste 100 de soldati maghiari sunt organizați de-a lungul frontierei cu Austria si Slovacia, pentru a ajuta patrulele de poliție, noteaza Hungary…

- Fortele armate vor fi mobilizate pentru a ajuta autoritatile civile in controlul asupra deplasarilor publice, avand permisiunea de a opri vehiculele si persoanele pana la sosirea politiei si au dreptul sa recurga la forta fizica daca se considera absolut necesar, potrivit Agerpres. Decizia…

- De saptamana viitoare, Marea Britanie trece la un nou nivel de masuri, in incercarea de a limita dezastrul provocat de noul coronavirus.Astfel, potrivit Daily Mail, care citeaza surse din Ministerul Apararii, Marea Britanie este pregatita sa actioneze in cazul celui mai rau scenariu.Conform informatiilor…

- Coreea de Nord si-a plasat in izolare fortele militare, timp de 30 de zile, in pofida faptului ca nu a anuntat vreun caz confirmat de contaminare cu noul coronavirus, a anuntat vineri comandantul fortelor americane stationate in Coreea de Sud, relateaza Reuters potrivit news.ro.Citește și: Anunț…

- Soldatii turci prinsi in focul armatei siriene se aflau printre 'unitatile combatante ale gruparilor teroriste', a explicat vineri Ministerul Apararii rus, la o zi dupa ce cel putin 33 de militari turci si-au pierdut viata intr-un atac in Siria, potrivit AFP, citata de Agerpres 'Militarii turci,…

- Epidemia de coronavirus e de neoprit si tot mai aproape de Romania! Bilantul alarmant din Italia a crescut in cateva ore la peste 130 de cazuri si trei morti! E tara cu cea mai mare comunitate de romani, iar cateva sute fug zilnic din mijlocul focarului, spre Romania. Un autocar plin este chiar acum…