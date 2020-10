Stiri pe aceeasi tema

- Starea de alerta in Romania va fi prelungita cu inca 30 de zile, din 15 octombrie, și vor intra in vigoare noi restricții, a decis marți seara Comitetul Național pentru Situatii de Urgenta. Prezentam integral masurile prevazute in hotararea adoptata de Comitetul Național pentru Situatii de Urgenta:…

- Cehia intra din nou in stare de urgenta din cauza epidemiei de Covid 19. Cehii sunt pe locul doi la nivel european, dupa Spania, ca numar de infecții raportat la suta de mii de locuitori, relateaza Mediafax.Republica Ceha este din nou in stare de urgenta dupa ce autoritatile au inregistrat…

- La miezul noptii de duminica spre luni a intrat in vigoare o noua stare de urgenta la nivel national in Cehia, informeaza dpa. Guvernul premierului Andrej Babis a decis sa declare starea de urgenta din cauza "cresterii semnificative" a numarului de infectari cu noul coronavirus. Executivul poate, in…

- Cehia va intra de luni in starea de urgenta pentru o perioada de 30 de zile, a anuntat miercuri ministrul sanatatii, Roman Prymula, ca reactie la inmultirea rapida a cazurilor de infectare cu coronavirus, transmite dpa, potrivit Agerpres.Odata cu intrarea in vigoare a starii de urgenta, guvernul…

- Olanda, Islanda, Danemarca si Ungaria inregistreaza un numar sporit de infectari cu noul coronavirus, iar Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) a decis sa le plaseze pe lista rosie. Alte doua tari din centrul Europei – Cehia si Slovacia sunt gata sa reimpuna starea de urgenta pe…

- Masura ar urma sa fie adoptata de guvern miercuri si ar fi a doua de acest gen de la inceputul pandemiei.Slovacia si Republica Ceha vor declara fiecare starea de urgenta in aceasta saptamana pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID 19, au anuntat, luni, separat premierii celor doua tari care au inregistrat…

- Slovacia și Cehia au anunțat separat ca fiecare dintre țari va declara stare de urgența in aceasta saptamana pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus. „Situatia este extrem de grava si consider ca trebuie sa adoptam masuri foarte radicale si foarte indraznete”, a declarat seful guvernului slovac,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca starea de alerta care expira in 14 august ar putea fi prelungita, daca așa va decide Comitetul Național pentru Situații de Urgența, care se va intruni inainte de ședința de Guvern „Suntem in apropierea unei perioade in care va trebui sa prelungim…