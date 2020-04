Stiri pe aceeasi tema

- Lumea post-coronavirus va fi diferita, mult mai digitalizata si cu mai multe riscuri, anticipeaza secretarul general al ONU Antonio Guterres intr-un interviu telefonic publicat miercuri de agentia EFE si in care a cerut crearea unor mecanisme de control social astfel incat masurile de combatere a…

- SARS-CoV2 este un virus respirator despre care specialistii stiu prea putine, momentan. Desi, in general, tinerii par a fi mai rezistenti la infectie, un medic din Spania trage un semnal de alarma si le cere acestora sa stea in casa. Plamanii lor se degradeaza in doar trei zile.Potrivit adevarul.ro,…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut luni incetarea imediata a focului in toate zonele de conflict din lume pentru a proteja comunitatile respective de pandemia COVID-19, transmit AFP, Reuters si DPA, citate de Agerpres. ''Furia cu care virusul se propaga arata ca razboiul…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut luni incetarea imediata a focului in toate zonele de conflict din lume pentru a proteja comunitatile respective de pandemia COVID-19, transmit AFP si DPA. ''Furia cu care virusul se propaga arata ca razboiul este o nebunie'',…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut miercuri guvernelor din toate țarile „sa iși intensifice eforturile imediat”, pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus, potrivit...

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel miercuri la toate tarile "sa isi intensifice eforturile imediat" pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus, relateaza AFP. "Fac apel la fiecare guvern (...) sa isi intensifice eforturile - imediat", a precizat el intr-un comunicat. "Pentru…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a recomandat ca ministrii si diplomatii sa nu participe la reuniunea anuala a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor de luna viitoare de la New York din cauza riscului epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters si AFP. Peste 7.000 de persoane participa de…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat vineri, fara sa mentioneze explicit Turcia, ca "orice sprijin strain acordat partilor aflate in razboi" in Libia "nu va face decat sa agraveze un conflict si sa complice eforturile pentru o solutie pasnica", relateaza AFP. Vizand clar…