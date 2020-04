Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a plasat in carantina a doua tabara de migranti saptamana aceasta dupa ce un barbat de 53 de ani a fost testat pozitiv pentru coronavirus, a declarat duminica Ministerul Migratiei, informeaza aawast.com. Un barbat afgan, care a fost gasit infectat, traieste impreuna cu familia sa in tabara Malakasa,…

- Rusia aplica masuri preventive stricte pentru a proteja de coronavirus pe viitorii ocupanti ai Statiei Spatiale Interntionale (ISS), a anuntat miercuri Centrul de Instruire pentru Cosmonauti (CPC), citat de EFE. Echipajul capsulei Soyuz MS-17, care va pleca spre ISS pe 9 aprilie, va fi supus "unor controale…

- Organizatia medicala umanitara Medici Fara Frontiere (MSF) a cerut vineri Greciei sa evacueze imediat migrantii din taberele supraaglomerate din insule, din cauza riscului ridicat de contaminare cu coronavirus, transmite Reuters potrivit Agerpres. Grecia a raportat joi primul deces in contextul epidemiei…

- Grecia a raportat joi primul deces in contextul epidemiei de COVID-19, la Patra, in partea continentala a tarii, si a raportat pana acum 117 purtatori de coronavirus. MSF considera ca refugiatii care traiesc in conditii mizere in tabere sunt mai expusi la imbolnavire. "Evacuarea taberelor din insulele…

- Autoritatile din Grecia au anuntat joi primul deces cauzat de Covid-19. Este vorba despre un barbat in varsta de 66 de ani care a revenit, la finalul lunii februarie, dintr-un pelerinaj in Israel si Egipt.

- Vangelis Marinakis, om de afaceri si presedinte al clubului elen de fotbal Olympiakos Pireu, a anuntat pe contul sau de Facebook ca este infectat cu virusul Covid-19, potrivit greekcitytimes.com . ″Noul virus m-a vizitat si m-a obligat sa fac acest acest fapt public. Ma simt bine pentru ca am luat masurile…

- Inaltul comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, a declarat marți la Geneva ca Grecia are nevoie de mai mult ajutor din partea Uniunii Europene in gestionarea crizei migrantilor de la granita cu Turcia, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.„Grecia este membra UE si se bazeaza pe resursele…

- "Doamna președinte, reluam subiectul pe care l-am discutat acum o luna la Strasbourg. Nimic nu se intampla. In realitate, situația din insulele grecești este extrem de dificila și pentru localnici și pentru refugiați. Ma voi referi insa la cei circa 7.600 de copii care traiesc in insule in condiții…