Coronavirus: Cea mai scundă femeie din lume i-a îndemnat pe indieni să respecte izolarea la domiciliu Cea mai scunda femeie din lume, o indianca de 26 de ani, s-a plimbat luni pe strazile din Nagpur, un oras din centrul Indiei, pentru a-i indemna pe rezidenti sa ramana in casele lor, dupa ce Politia a solicitat ajutorul unor voluntari cu scopul de a-i convinge pe localnici de importanta izolarii la domiciliu in plina pandemie de coronavirus, informeaza AFP.



Jyoti Amge, care masoara doar 62,8 centimetri in inaltime, a aparut in mai multe zone din orasul Nagpur, situat in statul Maharashtra, pentru a-i indemna pe indieni sa se spele pe maini si sa poarte masti sanitare si manusi atunci… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

