Coronavirus. Ce trebuie să știe cei care primesc colete din China In plina criza cu raspandirea coronavirusului la nivel mondial, multa lume se intreaba cat de sigur mai este sa primeasca diverse colete din țarile in care numarul persoanelor infectate este de ordinul zecilor de mii. China se numara printre aceste țari, fiind și locul de unde a pornit impraștierea virusului. In acest context, pentru a clarifica nelamuriea celor care se tem pentru sanatatea lor, Institutul Național de Sanatate Publica a transmis, printr-un comunicat, cateva informații importante pentru cei care au de primit colete din China. Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

