Conform unui comunicat al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), in scopul prevenirii imbolnavirilor și recuperarii capacitații de munca, asigurații pot beneficia de concediu și indemnizație pentru carantina. Aceste reglementari sunt cuprinse in Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile și completarile ulterioare, precum și in Normele de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sanatații și al președintelui CNAS nr. 15/1.311/2018, cu modificarile și completarile ulterioare,…