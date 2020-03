Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța militara 3: persoanele de peste 65 de ani se vor putea deplasa intre orele 11.00 – 13.00. Excepție fac angajații și agricultorii! Ministrul de Interne, Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au susținut o declarație de presa la sediul MAI in care au prezentat Ordonanța…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au susținut o declarație de presa cu privire la epidemia de coronavirus din Romania. Principalele declarații: Suntem deja la a șasea zis de cand e stare de urgența pe teritoriul Romaniei. Prin masurile luate,…

- CARAȘ-SEVERIN – Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au anunțat sambata seara noi masuri in cadrul starii de urgența! „Suntem deja in a șasea zi de stare de urgența. Prin masurile luate pana in prezent am reușit sa ne atingem obiectivul: nu…

- Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, a anunțat sambata seara, intr-o conferința de presa la sediul MAI, ca a emis o ordonanța militara prin care sunt luate mai multe masuri in cadrul starii de urgența in vigoare din 16 martie. Astfel, este interzisa circulația pe domeniul public a grupurilor mai…

- Ordonanța militara prin care circulația oamenilor este restricționata restricționata, iar intrarea in Romania a cetațenilor straini este interzisa a fost anunțata, sambata, de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. Ordonanța militara prin care circulația oamenilor este restricționata restricționata,…

- Ordonanța militara data astazi prevede ca se inchid toate magazinele cu excepția celor care vand produse alimentare și farmaciilor, iar circulația va fi limitata, cu excepția deplasarilor profesionale, medicale sau de ingrijire a oamenilor aflați in ingrijirea persoanelor respective.Deplasarile, restricționate…

- Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, a declarat marți seara, intr-o conferința de presa, ca prin ordonanța militara s-a decis: „Se suspenda activitatea de servire si consum a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, activitati organizate de restaurante, hoteluri, cafenele…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri, ca la sedinta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta a fost adoptata o hotarare ce priveste scenariile de evolutie a infectiei cu noul coronavirus. "Astazi a avut loc sedinta Comitetului National…