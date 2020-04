Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de coronavirus din China ar putea fi de patru ori mai mare decat o arata datele oficiale prezentate de Beijing in urma cu doua luni, conform unui studiu realizat de cercetatorii din Hong Kong, informeaza The Guardian. Astfel, peste 230.000 de chinezi s-ar fi infectat, in realitate,…

- Statele Unite au devenit tara cu cele mai multe cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost raportate 17.166 de noi infectii, ducand numarul total la 85.377, scrie Mediafax.Cifrele raportate la finalul zilei de joi arata ca Statele Unite au devenit tara cu cele…

- Simptomele pot fi variate, in funcție de organismul fiecaruia. In timp ce unii se vindeca in maximum doua saptamanii, in cazul altora pot aparea complicații. Bussines Insider a publicat un material in care sunt studiate in amanunt simptomele COVID-19 care apar de la o zi la alta in organismul uman,…

- "Speranța mea este ca ne vom putea elibera de acest virus nu mai devreme de trei luni de la momentul in care am aplicat anumite reguli", a spus Massimo Galli. Italia a luat masuri foarte stricte de carantinare a populației, insoțite de inchiderea școlilor și a magazinelor neesențiale. "Nu…

- Organziația Mondiala a Sanatații a anunțat, in urma cu scurt timp, ca a fost depașit pragul de 200.000 de imbolnaviri la nivel mondial. Cele mai multe cazuri de coronavirus sunt inregistrate in China, Italia și Iran.

- Autoritațile din Hong Kong au anunțat, luni, doua noi cazuri de infecție cu Covid-19 la doi foști pasageri de pe nava de croaziera Diamond Princess, astfel ca numarul total al oamenilor infectați în regiune ajunge la 81, scrie Mediafax citând CNN. Totodata, bilanțul deceselor la nivel global…

- Inchisorile din China sunt lovite de epidemia de coronavirus. Cel putin cinci sute de cazuri de infectare cu noul coronavirs Covid-19 au fost inregistrate in inchisori din trei provincii chineze, iar mai multi oficiali au fost demisi din functii potrivit news.ro.Cea mai recenta victima a coronavirsului…

- China a anuntat joi 15.000 de contaminari suplimentare cu noul tip de coronavirus, un salt record pe care specialistii de la Beijing il explica prin adoptarea unei noi metodologii de definire a cazurilor de infectare, ce a fost urmata de demiterea imediata a principalilor oficiali din Hubei, provincia…