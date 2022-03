Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 a lasat in urma peste 6 milioane de decese in intreaga lume, intr-un moment in care se intra in al treilea an de criza sanitara, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins din SUA, relateaza Agerpres.Aceste cifre tragice coincid cu ridicarea restrictiilor…

- Filipine și-a redeschis porțile și a primit inapoi turiștii straini joi (10 februarie), la aproape doi ani dupa ce și-a inchis granițele pentru a controla raspandirea coronavirusului, dar acum restricțiile COVID au mai fost eliminate. Personalul in uniforme militare a fost vazut direcționand calatorii…

- Cazurile suspecte de reinfectare cu SARS-CoV-2 reprezinta aproximativ 10% din totalul cazurilor de COVID-19 confirmate in Anglia in acest an, sugereaza o analiza realizata de Reuters, dupa ce Agentia pentru Securitate Sanitara din Marea Britanie (UKHSA) a modificat felul in care calculeaza datele…

- Cercetatori de prim rang din Africa de Sud vor investiga in tandem cazuri de COVID-19 si de HIV, in contextul dovezilor tot mai numeroase potrivit carora coliziunea dintre cele doua pandemii ar putea genera noi variante de coronavirus, informeaza Reuters. Cercetatorii de la Network for Genomic…

- ​Bilanțul zilnic de infecții cu coronavirus in Ungaria a crescut miercuri la un nivel record de 14.890, dar numarul pacienților tratați in spital a ramas la un nivel relativ scazut, transmite Reuters.Guvernul a transmis ca varianta de coronavirus Omicron „se raspandește puternic”, alimentand valul de…

- SUA au raportat 1,35 de milioane de noi infectari cu noul coronavirus, potrivit unei analize Reuters. Spitalizarile in SUA au atins, de asemenea, apogeul.Cu toate acestea, decesele nu au urmat aceeași tendința, crescand doar cu 12%.Recordul anterior a fost inregistrat pe 3 ianuarie, cand au fost raportate…

- Karl Nehammer, in varsta de 49 de ani, a intrat in autoizolare și nu are simptome specifice infectarii cu coronavirus, potrivit unui comunicat de presa transmis vineri de cancelaria federala, relateaza Reuters , conform Agerpres . Nehammer este vaccinat anti-COVID cu trei doze. ”Nu este niciun motiv…

- Europa a depasit pragul de 100 de milioane de cazuri de infectare cu Covid-19, ceea ce reprezinta mai mult de o treime din totalul contaminarilor de pe planeta, din decembrie 2019 pana acum, relateaza AFP.