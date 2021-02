Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile globale de coronavirus au depașit 100 de milioane miercuri, potrivit unui bilanț al Reuters, in condițiile in care țarile din intreaga lume se lupta cu noi variante de virus și livrari reduse de vaccin, scrie Mediafax. Aproape 1,3% din populația lumii a fost infectata cu de noul coronavirus…

- Statele Unite ale Americii au depasit, duminica, pragul de 25 de milioane de cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit news.ro. Potrivit datelor prezentate de Universitatea Johns Hopkins, in SUA s-au raportat pana acum 25.014.783 de cazuri de Covid-19. Citește și: SURSE Fostul prim-ministru…

- Numarul de infectari cu noul coronavirus in Germania a depasit pragul de doua milioane de cazuri, iar numarul deceselor a ajuns la aproape 45.000, potrivit datelor date vineri publicitatii de Institutul german pentru boli infectioase Robert Koch (RKI), informeaza Reuters. Alarmata de rata ridicata a…

- Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Reuters, in conditiile in care nou tulpina de virurului descoperita in Marea Britanie pune in pericol masurile de reducere a imbolnavirilor. Pana in prezent,…

- Italia a raportat, duminica, 564 de decese cauzate de coronavirus, un bilant mai mic decat cel din urma cu o zi (662), dar care face ca italienii sa depaseasca pragul de 60.000 de decese, relateaza Reuters. Citește și: Nervozitate la sediul PNL - De ce se tem liberalii dupa ce au vazut ultimele…

- La inceputul anului viitor Italia va incepe campania de vaccinare anti-coronavirus. Campania presupune vaccinarea la scara larga a populației. In prima faza vor fi vaccinate cadrele medicale și persoanele aflate in grupele de risc. Dupa ce vaccinul va fi autorizat, Guvernul italian are in vedere sa…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Estul Europei a trecut de 5 milioane sambata, in timp ce guvernele din intreaga Europa iau masuri pentru a incerca sa limiteze cazurile in creștere, relateaza Reuters, citata de Mediafax.