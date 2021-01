Coronavirus: Cazuri reconfirmate pozitiv, pe judete, in urma retestarii. Cate au fost la Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- 5.231 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in urma efectuarii a 17.530 de teste la nivel national, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de…

- 4.916 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 15.701 teste la nivel national, a informat miercuri Grupul de Comunicare Strategica. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr.…

- Desi numarul de cazuri noi de COVID-19 scade de la o zi la alta, concomitent cu scaderea numarului de teste prelucrate, tot mai multi pacienti ajung la terapie intensiva. De asemenea, numarul deceselor zilnice se mentine la un nivel ridicat. Pana astazi, 11.530 de persoane diagnosticate cu…

- Un numar de 787 de persoane au fost reconfirmate pozitiv cu COVID-19 in urma retestarii, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. "Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 787 de persoane au fost reconfirmate pozitiv", conform…

- Un numar de 1.298 de persoane au fost reconfirmate pozitiv cu COVID-19 in urma retestarii, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). "Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 1.298 de persoane au fost reconfirmate pozitiv",…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.207 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Distribuția pe județe a…

- 9.460 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 37.040 de teste la nivel national, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS. In intervalul…

- In total, 871 de persoane au fost retestate si reconfirmate pozitiv cu SARS-CoV-2, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS)."Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 871 de persoane au fost reconfirmate pozitiv", precizeaza…