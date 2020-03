Stiri pe aceeasi tema

- Alți 4 romani au fost depistați pozitiv la testul de coronavirus, informeaza sambata autoritațile, bilanțul ajungand la 113 bolnavi:Caz 110 Barbat, 31 ani, Constanța, contact caz 67 si 68 ( senatorul Chitac)Caz 111 Femeie, 53 ani, din Brașov, contact caz 76 ( barbat venit din Boston)Caz 112 Femeie,…

- Avem iata 108 cazuri de coronavirus confirmate in Romania. Iata care sunt cazurile:Caz 103 : Barbat, 51 ani, Brasov, intors din Italia in 12.03. 2020, aflat in carantina.Caz 104: Tanar, 19 ani, Hunedoara D, contact al cazului 59.Caz 105: Copil, 4 ani, contact al cazului 59.Caz 106: Femeie, 43 ani, Hunedoara,…

- Inca 6 romani au fost depistați pozitiv la testul de coronavirus, informeaza sambata autoritațile, bilanțul ajungand la 108 bolnavi:Caz 103 Barbat, 51 ani, Brasov, intors din Italia in 12.03. 2020, aflat in carantinaCaz 104 Tanar, 19 ani, Hunedoara D, contact al cazului 59Caz 105, Copil, 4 ani,…

- Autoritațile au conformat, azi noapte, alte șapte cazuri noi de COVID 19. Caz 89 – femeia de 49 de ani a venit din Italia pe data de 10 martie și se afla in autoizolare cand a fost confirmata cu COVID-19. Caz 90 – Femeie, 64 de ani din Neamț, venita din Italia in 09.03 confirmata in […] Articolul Coronavirus…

- Un barbat de 26 de ani, din Prahova, a fost confirmat cu coronavirus.Tanarul a venit din Italia pe 12 martie si e carantinat in Busteni din aceeasi data.A fost confirmat cu noul virus ucigas din China pe 13 martie la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals".Numarul cazurilor confirmate cu…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus continua sa creasca in Romania, acum fiind de 79 de persoane. Ultimele persoane infectate sunt din Brasov si Covasna: Barbat, de 44 de ani, din Brasov, care s- a intors in data de 11 .03.2020 din Boston și a fost internat cu simptomatologie specifica in data de…

- Grupul de comunicare strategica a anunțat ca cel de-al 49-lea caz de coronavirus a fost confirmat la o femeie venita din Italia, aflata in carantina la Arad. „Cazul 49 este o femeie, de 45 de ani, venita din Italia, aflata in carantina in Arad”, a anunțat sursa citata. Dintre cei 49 de cetațeni care…

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost infectat cu coronavirus. El s-a intors din Italia de curand, dintr-o zona neafectata. El s-a prezentat seara trecuta cu febra seara trecuta, cu simptomatologie care nu intra in definitia Coronavirus insa i s-au recoltat probe si pentru ca a calatorit in Italia…