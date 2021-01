Coronavirus: Cate persoane infectate sunt internate la nivelul judetului Constanta Situatia actualizata, la nivelul judetului Constanta. 280 de persoane infectate sunt internate. De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 29.284 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 724 de persoane au decedat din randul celor pozitivate. In acest moment, sunt 280 de persoane internate, dintre care 266 din judetul Constanta si 14 din alte judete. De asemenea, la nivelul judetului sunt 2.983 de persoane aflate in carantina la do ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

