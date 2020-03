Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare au demarat o ancheta epidemiologica pentru a identifica persoanele care au intrat in contact cu femeia din orasul Covasna infectata cu noul coronavirus dupa o vizita in Italia. Prefectul judetului Covasna, Iulian Todor, a declarat pentru AGERPRES ca cei doi membri ai familiei,…

- In județul Cluj, numarul persoanelor testate a crescut de marți pe miercuri, la fel și cel al persoanelor izolate la domiciliu ori plasate in carantina. Daca marți in județul Cluj erau doar 3 persoane plasate in carantina, miercuri lucrurile s-au schimbat. Numarul celor izolați la domiciliu a crescut…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat luni seara ca nu stie daca Donald Trump a fost testat pentru coronavirus, in contextul in care mai multi congresmeni republicani apropiati ai presedintelui SUA au fost expusi la virus, dintre care unii au fost ulterior in contact cu liderul administratiei…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat luni seara ca nu stie daca Donald Trump a fost testat pentru coronavirus, in contextul in care mai multi congresmeni republicani apropiati ai presedintelui SUA au fost expusi la virus, dintre care unii au fost ulterior in contact cu liderul administratiei…

- 21 de persoane de pe vasul de croaziera Grand Princess, acostat in largul coastei Californiei, au fost testate pozitiv cu coronavirus, a anunțat vicepreședintele Mike Pence, intr-un briefing la Casa Alba.Citește și: VIDEO Razi cu lacrimi! Ariel Chiș, locul 2 pe lista candidaților USR la Consiliul…

- Riscul de raspandire a noului coronavirus in Statele Unite ar putea ''evolua rapid'', a avertizat miercuri secretarul american pentru Sanatate, Alex Azar, la scurt timp dupa ce presedintele Donald Trump a vorbit despre un risc ''foarte scazut'', relateaza AFP. "Nivelul…

- Presedintele american Donald Trump l-a desemnat miercuri pe vicepresedintele Mike Pence sa coordoneze lupta impotriva noului coronavirus in Statele Unite, relateaza AFP si Reuters. "Il numesc pe Mike Pence responsabil" cu raspunsul american la epidemie, a declarat Trump, adaugand ca vicepresedintele…

- Riscul de raspandire a noului coronavirus in Statele Unite este ''foarte scazut'', a declarat miercuri presedintele american Donald Trump, salutand actiunile guvernului sau in lupta impotriva epidemiei cum sunt restrictiile privind calatoriile din China, relateaza AFP. ''Datorita…