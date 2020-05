Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a blocat audierea in Congresul SUA a doctorului Anthony Fauci, epidemiolog si consilier al presedintelui american Donald Trump, pe tema raspunsului administratiei SUA la pandemia cu noul coronavirus, a relatat vineri postul de stiri NBC, citat de dpa si de Reuters, noteaza Agerpres. Fauci,…

- Actorul american Brad Pitt l-a interpretat, intr-o aparitie surpriza in cadrul emisiunii de divertisment „Saturday Night Live” (SNL), pe doctorul Anthony Fauci, expertul imunolog care conduce Institutul National pentru Alergii si Boli Infectioase din SUA si principalul coordonator

- Dr. Anthony Fauci, șeful Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase din Statele Unite ale Americii, intrebat recent cine ar fi actorul potrivit pentru a-l parodia, a raspuns categoric: Brad Pitt. Iata ca dorința i-a fost indeplinita. In emisiunea „Saturday Night Live” (SNL), rolul epidemiologului…

- Brad Pitt, in rolul doctorului Anthony Fauci, directorul Institului National de Boli Infectioase care consiliaza Casa Alba in criza sanitara provocata de Covid-19, Paul Rudd, Miley Cyrus si Adam Sandler au participat la a doua editie online a emisiunii „Saturday Night Live“ a NBC.

- Larry Kudlow, consilierul economic al Casei Albe a declarat faptul ca administrația „ar putea” avea propuneri noi prin care va oferi bani cetațenilor americani. De asemenea, senatorul republican din Utah, Mitt Romney, a anunțat luni ca era in plan sa ofere lucratorilor americani 1.000 de dolari…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni dimineata (ora Romaniei) o conferinta de presa in care a comentat criza produsa de pandemia de coronavirus, in stilul optimist caracteristic, dar expertii prezenti in aceeasi conferinta au avertizat asupra gravitatii situatiei. "Totul va fi…

- "Cei doi cetateni iranieni cu statut de student in Ungaria au fost expulzati. Cei doi barbati au parasit sala de carantina a Institutului National de Hematologie si Boli Infectioase din cadrul Spitalului Central din Budapesta fara permisiune sau imbracaminte de protectie", a declarat ministerul intr-un…