Coronavirus: Care este medicamentul in care chinezii isi pun speranta

Stiri pe aceeasi tema

- Virusul ucigas din China face in continuare ravagii in toata lumea! Oamenii sunt disperati si nu stiu cum sa pervina infectarea cu coronavirus. Din cauza bilantului deceselor care creste de la o zi la alta, chinezii au ajuns sa transforme toate cladirile in centre medicale!

- Batrbatul, in varsta de 39 de ani, tratat pentru virusul ucigas, a murit marti dimineata, dupa ce starea sa de sanatate s-a deteriorat. Acesta locuia la Hong Kong si s-a aflat in luna ianuaria in orasul chinez Wuhan, epicentrul pneumoniei virale. De la aparitia sa la sfarsitul anului trecut…

- Bilanțul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 362, iar cel al infectaților, care ieri era de 14.300, la 17.300 - pana acum, cea mai mare creștere a infecțiilor inregistrata in 24 de ore.Autoritațile din China sunt in alerta maxima și desfașuara o campanie puternica de informare și conștientizare…

- Mastile sanitare s-au epuizat rapid dupa ce populatia s-a speriat si a incercat sa se previna de virusul ucigas. Asadar, in lipsa mastilor acestia au ales sa se protejeze in locurile aglomerate cu bidoape de apa din plastic puse pe cap. Viralizata prin intermediul retelelor de socializare,…

- Chinezii au deschis in Huanggang, langa Wuhan, primul spital destinat special persoanelor infectate cu coronavirus. Nu este un spital construit de la zero, asa cum fac autoritatile din Wuhan, ci este vorba despre o reamenajare a unei cladiri existente,...

- Spitalul din Wuhan, numit Leishenshan Hospital, trebuie sa se extinda la 60.000 de metri patrați și sa gazduiasca peste 2.000 de cadre medicale. Al doilea spital improvizat din Wuhan, centrul unui focar de coronavirus din centrul Chinei, va gazdui 1.600 de paturi, cu 300 mai mult decat cel proiectat…

- China testeaza un medicament anti-HIV pentru a trata simptomele cauzate de noul tip de coronavirus. Autoritatile chineze din domeniul sanatatii au solicitat acel medicament pentru a ajuta astfel eforturile guvernului de la Beijing de a limita amploarea crizei. Medicamentul este o combinatie de lopinavir…

- Numarul orașelor din China care au fost izolate de catre autoritați a ajuns la șase, transmite BBC. Toate se afla in provincia Hubei in a carei capitala, Wuhan, a aparut virusul. In paralel, chinezii vor sa construiasca un spital in numai șase zile, in care sa fie tratați cei infectați cu coronavirus.In…