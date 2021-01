Stiri pe aceeasi tema

- Oslo, capitala Norvegiei, precum si ale noua municipalitati invecinate au impus sambata unele dintre cele mai severe masuri de lockdown adoptate pana in prezent in aceasta tara, dupa depistarea unei variante mai contagioase de coronavirus, identificata pentru prima data in Marea Britanie, informeaza…

- Danemarca a anuntat sambata ca a depistat un prim caz de contaminare cu noua varianta de coronavirus inalt contagioasa din Africa de Sud, precum si o crestere a numarului de infectari cu varianta foarte transmisibila B117 identificata initial in Marea Britanie, informeaza Reuters.

- Directorul general al sistemului spitalelor din capitala Frantei, Martin Hirsch, a declarat astazi ca noua varianta a virusului care provoaca boala COVID-19 este prezenta in Paris. Declarația a fost facuta la postul de televiziune France 2, potrivit Reuters. Ministrul Sanatatii din Franta, Olivier Veran,…

- Autoritatile sanitare indiene au identificat sase persoane care au revenit din Marea Britanie si sunt infectate cu noua varianta de coronavirus, varianta care a determinat autoritatile din mai multe tari sa ia masuri de inchidere a frontierelor, transmite marti Reuters, potrivit AGERPRES. In…

- Marea Britanie a detectat o noua varianta a coronavirusului SARS CoV-2 la contactele unir persoane care au intrat in țara venind din Africa de Sud, a anunțat ministrul britanic al sanatații, Matt Hancock, citat de Reuters.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va convoca o reuniune a membrilor pentru discutii pe tema strategiilor pentru contracararea unei noi tulpini de coronavirus, mai contagioasa, care a aparut in Marea Britanie, a anuntat marti directorul biroului pentru Europa al institutiei, relateaza Reuters. Nu…

- Africa de Sud a identificat o noua varianta de coronavirus care provoaca valul doi de infecții, a declarat vineri ministrul Sanatații. Informatia vine la cateva zile dupa ce Marea Britanie a anuntat ca a gasit și ea o noua varianta a virusului, informeaza Hotnews, care citeaza Reuters. "Am convocat…

- Pandemia de COVID-19 din Marea Britanie s-a diminuat intr-o oarecare masura, rata de reproducere a virusului, numarul ''R", fiind estimata la valori subunitare, ceea ce sugereaza ca al doilea lockdown instituit la nivel national in Anglia a redus numarul infectarilor, au precizat vineri mai multi…