Coronavirus: Cântăreaţa americană Pink, care a fost contaminată cu SARS-CoV-2 , donează 1 milion de dolari pentru teste Cantareata americana Pink, in varsta de 40 de ani, mama a doi copii, a anuntat vineri seara pe Instagram ca a fost contaminata cu noul coronavirus, potrivit dpa. Cu doua saptamani in urma, ea si fiul ei de trei ani, Jameson, prezentasera simptome de COVID-19, a scris ea.Medicul ei le-a facut rapid un test care s-a dovedit pozitiv pentru ea. Intreaga familie s-a autoizolat de doua saptamani si toata lumea este acum bine dupa ce a fost testata negativ, a spus Pink. Cantareata a criticat dur Washingtonul pentru ca nu a furnizat teste rapid si eficient. "Este o parodie absoluta si un esec al guvernului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

