Coronavirus: Cancelarul Sebastian Kurz spune că Germania a copiat măsurile Austriei de relaxare a restricţiilor Cancelarul austriac Sebastian Kurz a apreciat miercuri ca tara sa a reusit atat de bine sa incetineasca raspandirea coronavirusului incat alte state, mai ales Germania, i-au copiat planul de relaxare a masurilor de izolare, transmite Reuters. Austria a reactionat relativ timpuriu prin masuri de combatere a epidemiei, inchizand cu mai mult de o luna in urma restaurantele, barurile, magazinele neesentiale, a restrictionat calatoriile interne si internationale si a interzis adunarile publice. Aceste masuri au contribuit la mentinerea unei rate a noilor cazuri confirmate sub 2%, iar bilantul deceselor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

