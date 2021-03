Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca este pregatita sa comande vaccinul rusesc anti-Covid Sputnik V pentru tara sa daca acesta este autorizat in UE, anunt ce survine in timp ce Angela Merkel este criticata aspru pentru incetinirea campaniei de vaccinare in Germania, relateaza AFP.



''In ceea ce priveste vaccinul rusesc, consider ca orice vaccin autorizat de Agentia Europeana pentru Medicamente ar trebui utilizat in UE'', a declarat Angela Merkel, in cadrul unei conferinte de presa la Berlin. In acest caz, ''as prefera o comanda din partea UE'',…