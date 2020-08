Coronavirus: Cancelarul austriac Sebastian Kurz se aşteaptă la revenire la normal în vara lui 2021 Cancelarul austriac conservator Sebastian Kurz a declarat vineri la Viena ca se asteapta la o revenire la normal vara viitoare, dupa o toamna si o iarna dificile din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP.



"Rezumand, as spune ca, pe baza a ceea ce stim astazi, este foarte probabil ca vara viitoare sa poata redeveni normala si spun ca ar trebui sa redevina", a declarat el in fata jurnalistilor.



"In acelasi timp insa, trebuie sa fie clar pentru noi ca lunile urmatoare vor fi o perioada dificila. Redeschiderea anului scolar, sezonul rece si numeroasele activitati care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

