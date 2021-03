Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt vaccinat”, a scris duminica premierul Viktor Orban, postand imagini din momentul vaccinarii, dar și cu serul care i-a fost administrat, cel chinzesc, scrie digi24.ro. Ungaria este singura tara din Uniunea Europeana care foloseste vaccinuri din China și Rusia , in condițiile in care Agenția Europeana…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz s-a declarat ca vaccinurile rusesc Sputnik V sau cel chinezesc impotriva COVID-19 ar putea fi produse in Austria daca acestea obtin o autorizatie de introducere pe piata in Uniunea Europeana. „Daca fabricantii de vaccinuri rusesc si chinez primesc unda verde in Europa…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat ca este deschis la producerea vaccinului rusesc Sputnik V sau cel chinezesc impotriva COVID-19 in Austria daca acestea obtin o autorizatie de introducere pe piata in Uniunea Europeana, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Daca fabricantii de vaccinuri…

- Serbia va investi pana la finalul anului in productia autohtona de vaccin Sputnik V, vaccin anti-COVID-19 dezvoltat de Rusia, a anuntat astazi presedintele sarb, Aleksandar Vucic. Un grup de experti rusi va efectua o vizita in Serbia saptamana viitoare pentru a discuta despre productia locala de vaccin…

- Șeful diplomației europene Josep Borrell a avut parte de o primire rece vineri la Moscova, ministrul de externe rus afirmând ca țara sa nu considera Uniunea Europeana un partener de încredere, potrivit Reuters.Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a facut afirmația în…

- Rusia a solicitat autorizarea vaccinului Sputnik V impotriva COVID in UE, a anuntat miercuri fondul suveran rus de investitii, care a participat la dezvoltarea serului, potrivit Mediafax, care preia Le Figaro. Agentia Europeana a Medicamentului a spus ca va comunica mai multe cand va incepe verificarea…

- Capitala si cel mai mare oras al Rusiei, Moscova, a anuntat luni ca locuitorii cu varsta de peste 60 de ani pot sa faca programari pentru a fi vaccinati impotriva coronavirusului cu vaccinul produs de stat, informeaza DPA. Masura urmeaza dupa aprobarea Ministerului Sanatatii rus a vaccinului Sputnik…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva noului coronavirus, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune din Rusia.