Coronavirus: Cancelarul Angela Merkel speră că vaccinările vor ajuta la înfrângerea COVID-19 Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat speranta ca vaccinarile asteptate in curand vor inversa tendinta in lupta impotriva COVID-19, relateaza duminica dpa. Vorbind sambata in podcastul saptamanal video, ea a avertizat ca aceasta nu este o chestiune de doar cateva luni. "Dupa peste noua luni de pandemie, acum vedem lumina la capatul tunelului", a spus Merkel, adaugand ca spera ca unul sau mai multe vaccinuri sa devina disponibile in curand. Merkel a subliniat ca ajutorul masiv de la stat in contextul pandemiei de COVID-19 nu poate continua la nesfarsit la nivelurile actuale, exprimandu-se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

