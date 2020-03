Coronavirus: Cancelarul Angela Merkel se adresează naţiunii Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, se va adresa miercuri seara natiunii prin intermediul televiziunii, cerand respectarea masurilor de combatere a coronavirusului, semnaleaza Reuters si AFP. Este pentru prima oara in cei 14 ani de mandat cand Merkel recurge la aceasta cale de comunicare, cu exceptia mesajelor de Anul Nou.



Mesajul va fi difuzat de televiziunea publica ZDF la ora 20:15 (19:15 GMT), a anuntat un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin. Va fi un material inregistrat, nu un discurs in direct, si nu se asteapta ca Merkel sa anunte noi restrictii pentru limitarea…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

