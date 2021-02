Stiri pe aceeasi tema

- Daca Uniunea Europeana nu poate conveni asupra beneficiilor pentru persoanele vaccinate anti-COVID, care au fost testate ori au dobandit imunitate in urma infectiei cu noul coronavirus, atunci Austria si alte state membre care impartasesc aceeasi opinie vor avansa curand cu astfel de masuri, a declarat…

- Adina Valean, comisarul european pentru Transporturi a explicat la Antena 3cum vom putea calatori cu un pasaport COVID-19, care sunt persoanele care ar putea sa beneficieze de el si ce se intampla cu persoanele care nu vor sau nu pot sa se vaccineze. Adina Valean, comisarul european pentru Transporturi,…

- Companiile aeriene sustin ideea unui certificat european de vaccinare anti-COVID-19, potrivit alephnews.ro. Comisia Europeana va discuta pe 21 ianuarie propunerea facuta inițial de Grecia. IATA considera ca un certificat de vaccinare anti-Covid va restarta aviația. Asociația Internaționala a Transportatorilor…

- Comisia Europeana a recomandat marți vaccinarea împotriva COVID-19 a cel puțin 70% din populația adulta a Uniunii Europene pâna în vara acestui an pentru a reduce raspândirea coronavirusului și a aduce sub control pandemia, potrivit unui comunicat postat pe site-ul instituției.Executivul…

- Comisia Europeana a recomandat azi vaccinarea anti-Covid-19 a cel puțin 70% din populația adulta a Uniunii Europene pana in vara acestui an, pentru a reduce raspandirea coronavirusului și a aduce sub control pandemia, potrivit unui comunicat postat pe site-ul instituției citat de hotnews . Executivul…

- Statele membre ale Uniunii Europene au inceput luni o dezbatere in jurul ideii daca persoanele care au primit vaccinul impotriva COVID-19 ar trebui sa aiba la vara o libertate de calatorie mai mare decat cei neimunizati, relateaza Reuters. Ministrii pentru afaceri europene ai celor 27 de tari membre…

- ”Este un imperativ medical sa avem o certificare a vaccinarii. Din acest motiv ma bucur de initiativa premierului grec (Kyriakos Mitsotakis) cu privire la un certificat de vaccinare recunoscut reciproc”, a declarat ea. ”Daca asta da prioritate sau acces anumitor bunuri, este o decizie politica si juridica…

- Comisia Europeana a aprobat masuri care vor permite statelor membre sa scuteasca spitalele, medicii si persoanele fizice din UE de TVA atunci cand achizitioneaza vaccinuri impotriva coronavirusului si kituri de testare pentru depistarea acestuia. In prezent, statele membre pot aplica cote…