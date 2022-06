Stiri pe aceeasi tema

Canada a anuntat marti ridicarea obligatiei de vaccinare impotriva COVID-19 pentru calatoriile interne si pentru a parasi teritoriul tarii, cu avionul sau cu trenul, precum si pentru functionarii sai federali, noteaza AFP preluat de agerpres.

Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 11 iunie, la 2.912.537. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica,…

Canada va interzice gigantilor chinezi ai telecomunicatiilor Huawei si ZTE sa lanseze reteaua 5G, dupa ani de tergiversare, a anuntat joi guvernul premierului Justin Trudeau, transmite AFP preluat de agerpres.

Numarul persoanelor spitalizate in urma infectiei cu coronavirus in Statele Unite a crescut cu 21% in doua saptamani, potrivit celui mai recent bilant realizat de New York Times.Circa 18.918 de pacienti se afla in spitalele de pe teritoriul tarii pentru a primi tratament contra acestei boli virale.…

Unele ambasade straine recomanda insistent cetațenilor sai sa paraseasca Republica Moldova. In special, numai in ultimele zile cu recomandari de a parasi stinga sau chiar ambele maluri ale Nistrului au veni o serie de țari, inclusiv Bulgaria, Israel, Franța, Marea Britanie, Canada, SUA și altele. Pe…

VIDEO: Rafila anunța ca Vaccinul anti-HPV nu va mai fi administrat la cerere. Va fi reintrodus in Programul național de vaccinare Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri ca autoritatile din domeniul sanatatii iau in calcul sa reintroduca vaccinul anti-HPV in Programul national de…