Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron are in vedere o campanie de vaccinare publica impotriva COVID-19 „intre aprilie si iunie”, dupa un prim val rezervat publicului celui mai fragil - la inceputul lui 2021 -, a anuntat el marti intr-o conferinta de presa comuna cu premierul blegian Alexander De Croo,…

- Franta intentioneaza sa lanseze o campanie de vaccinare impotriva COVID -19 pentru marele public „intre lunile aprilie si iunie”, a anuntat marti presedintele francez Emmanuel Macron, potrivit AFP, preluata de Agerpres.

- Președintele Emmanuel Macron a anunțat ca Franța are in vedere o campanie de vaccinare pentru publicul larg „intre aprilie și iunie” impotriva Covid-19. Asta dupa un prim val de vaccinare rezervat celor mai vulnerabili oameni. Anunțul a fost facut astazi de președintele Emmanuel Macron, in cadrul unei…

- Franta intentioneaza sa lanseze o campanie de vaccinare impotriva COVID -19 pentru marele public ''intre lunile aprilie si iunie'', dupa un prim val rezervat celor mai vulnerabile persoane, a anuntat marti presedintele francez Emmanuel Macron in cadrul unei conferinte de presa cu premierul belgian…

- Guvernul francez intentioneaza sa ridice masurile de izolare si sa permita deplasarile incepand de pe 15 decembrie, cu putin timp inaintea sarbatorilor de sfarsit de an, a afirmat marti presedintele Emmanuel Macron, anuntand o prima relaxare odata cu redeschiderea sambata a unor magazine inchise in…

- Carantina generalizata se va incheia in Franța incepand cu data de 15 decembrie, cu puțin timp inaintea sarbatorilor de sfarșit de an, a anunțat, marți, președintele Emmanuel Macron. Este vorba de prima relaxare a restricțiilor in aceasta țara greu incercata de pandemie de coronavirus, relateaza AFP,…

- Franța a raportat joi 47.637 noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, fața de 36.437 in ziua precedenta, dupa ce duminica s-a inregistrat un record de 52.010 de noi infectari, relateaza Reuters, citata de HotNews.Numarul total al infectarilor a ajuns la peste 1,28 de milioane, in timp ce numarul…

- Brigitte Macron, sotia presedintelui francez Emmanuel Macron , a intrat luni in autoizolare timp de sapte zile, deoarece a avut contact cu o persoana infectata cu virusul SARS-CoV-2, afirma surse citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, noteaza capital.ro. "Brigitte Macron a avut…