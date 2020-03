Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, joi seara, inca 4 decese confirmate cu COVID-19. Numarul total al morților din cauza noului tip de coronavirus a ajuns la 22 in Romania. „19. Barbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la un Centru de dializa, internat inițial la Spitalul de Urgența…

- Romania are 1.029 de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), cu 123 de noi cazuri fața de data de 25 martie și tot in scadere fața de 24 martie, cand au aparut 144 de noi cazuri. Cu o zi in urma, creșterea numarului de cazuri a fost mai mare cu 186 de persoane. The post Date oficiale…

- O companie din București a dezvoltat primul prototip funcțional de robot autonom de dezinfecție. Acesta dezinfecteaza cu ajutorul radiatie UV-C și nu necesita contactul uman. Este similar cu aparatul din Danemarca folosit acum de Institutul “Matei Balș”, din Capitala. Laboratorul de cercetare și dezvoltare…

- Sa nu creada lumea ca numarul cazurilor confirmate de coronavirus in Romania arata ca atatea sunt, a atras atenția Raed Arafat, la Antena 3, unde a vorbit despre pandemia de COVID 19. ”La acest moment toți trebuie sa stea sa se gandeasca. Vom trece prin perioade grele. Romania nu este o țara care sta…

- Primaria Sectorului 4 deruleaza, zilele acestea, o ampla campanie de dezinfecție pentru realizarea careia a fost creata o unitate speciala ce și-a inceput activitatea vineri, pe 20 martie. 350 de oameni, cu 60 de mașini, lucreaza non-stop, in ture, pentru ca toate arterele, trotuarele, aleile de intrare…

- Michel Barnier, negociatorul-șef al UE pentru Brexit, a anunțat joi ca a fost testat pozitiv pentru noul Coronavirus. Intr-un mesaj pe Twitter, politicianul francez a anunțat ca este intr-o stare de spirit buna și ca va urma toate indrumarile medicale. Negocierile privind relația viitoare dintre Marea…

- Pana in acest moment nu exista nici un cetațean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19, a comunicat Grupul de comunicare strategica inființat la Ministerul de Interne. ”In cursul zilei de ieri, 25 februarie, au fost inregistrate doua dosare penale privind infractiunea…

- 5 decese au fost raportate in Italia, ca urmare infectarii cu coronavirus, inregistrandu-se astfel cel mai mare focar din afara Asiei. Peste 100 de imbolnaviri au fost inregistrate și cel puțin 10 orașe din nordul țarii sunt in carantina. Carnavalul de la Veneția și meciurile de fotbal au fost anulate. …