Coronavirus: California de Sud intră în "lockdown" pentru a reduce presiunea asupra spitalelor Peste 20 de milioane de persoane care locuiesc in California de Sud se afla in "lockdown" incepand de luni pentru a reduce presiunea asupra spitalelor care risca sa fie coplesite din cauza numarului mare de pacienti cu COVID-19, relateaza AFP. Conform masurilor, instituite prin ordinul guvernatorului Gavin Newsom, atunci cand 85% din paturile de la terapie intensiva sunt ocupate, locuitorii trebuie sa ramana acasa, majoritatea birourilor sunt inchise si intalnirile cu persoane din gospodarii diferite sunt interzise. Barurile si saloanele de infrumusetare vor fi inchise temporar, iar capacitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

