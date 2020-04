Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu prezentat joi la Casa Alba, noul coronavirus se disipeaza mai rapid la lumina soarelui si la temperaturi ridicate. Bill Bryan, responsabil pentru stiinta si tehnologie in Departamentul de Securitate Interna, a prezentat cateva date din acest studiu efectuat la National Biodefence…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a fost informat printr-un memoriu datat 29 ianuarie ca pandemia de coronavirus poate ucide circa o jumatate de milion de americani.Peter Navarro, unul dintre consilierii sai, a semnat acel memoriu, dar Trump a negat ca l-a vazut la vremea respectiva,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat marti pe americani ca urmatoarele doua saptamani vor fi "foarte, foarte dureroase", in timp ce bilantul noului coronavirus continua sa se inrautateasca in Statele Unite, noteaza AFP. "Vom traversa doua saptamani foarte, foarte dificile", a…

- Presedintele american Donald Trump a aparat marti termenul de 'virus chinezesc' pe care l-a folosit pentru noul coronavirus si care a provocat furia Beijingului, transmite AFP, potrivit Agerpres.Virusul 'a venit din China. Cred ca este o formulare foarte exacta', a spus presedintele Trump.…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA. "Nu vreau ca oamenii sa moara. Asa sunt…