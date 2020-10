Guvernatorul statului american New York, Andrew Cuomo, a declarat ca angajatii medicali si categoriile de persoane cu risc ridicat vor avea prioritate la vaccinare anti-COVID-19 dupa ce un astfel de vaccin va fi aprobat si va deveni disponibil, transmite Reuters.



Conform planului preliminar in cinci faze pentru administrarea vaccinului in New York, din care Cuomo a anuntat duminica unele detalii intr-un briefing de presa, printre primii carora li se va administra vaccinul se vor numara personalul medical spitalicesc, cel din centrele de ingrijire si unii dintre rezidentii acestora.

…