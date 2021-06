Bulgaria intentioneaza sa elimine obligativitatea mastii sanitare in salile de fitness, saloanele de cosmetica, micile magazine si birourile unde toti angajatii au fost vaccinati anti-COVID-19, in contextul scaderii ratei de infectare cu noul coronavirus, a anuntat Aleksandr Zlatanov, adjunct al ministrului sanatatii bulgar, informeaza Reuters. ''Constatam o scadere a noilor infectii si dat fiind valul de caldura din aceasta vara intentionam sa luam masuri pentru a relaxa purtarea mastii in unele spatii inchise'', a declarat Zlatanov intr-o conferinta de presa. Angajatii din micile…