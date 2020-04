Autoritatile bulgare planuiesc sa deschida la 1 iulie sezonul turistic estival, in contextul crizei care afecteaza puternic acest domeniu din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat marti ministrul turismului bulgar, Nikolina Anghelkova, informeaza TASS.



"Criza din domeniul turismului are un caracter fara precedent. Este important sa unim eforturile guvernului, autoritatilor locale si reprezentantilor businessului pentru a iesi din aceasta criza. Bulgaria are posibilitati turistice bogate, de aceea sper ca in final aceasta criza ne va face pe toti mai puternici. Din 15 iunie, si…