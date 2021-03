Coronavirus: Bulgaria închide şcolile, grădiniţele, mall-urile, cinematografele și teatrele Bulgaria reintroduce restrictii severe ca urmare a cresterii ingrijoratoare a numarului cazurilor de COVID-19 si al deceselor, astfel ca incepand de luni vor fi din nou inchise – pentru a treia oara de la inceputul pandemiei – scolile, gradinitele, mall-urile, cinematografele, teatrele, muzeurile, pub-urile, salile de fitness, bazinele de inot si cazinourile, relateaza agentiile BTA si DPA. In malluri vor ramane deschise doar supermarketurile, farmaciile, oficiile bancare, de asigurari si telecomunicatii, serviciile de optica, cele de curatenie si magazinele care vand hrana pentru animale. Restaurantele… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

