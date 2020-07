Coronavirus: Bulgaria închide cluburile de noapte din interior şi interzice prezenţa spectatorilor la evenimentele sportive Cluburile de noapte si discotecile din interior din Bulgaria se vor inchide, spectatorii nu vor mai avea acces la evenimente sportive si toate adunarile publice vor fi limitate la 30 de persoane, in contextul in care noile cazuri de coronavirus s-au inmultit semnificativ, a declarat ministrul Sanatatii, Kiril Ananiev, potrivit Reuters.



Tara cu o populatie de sapte milioane de locuitori, Bulgaria a inregistrat de la inceputul epidemiei 6.342 de cazuri si 259 de decese. Numarul de noi cazuri a inceput sa creasca la cateva saptamani dupa ce Bulgaria a ridicat majoritatea masurilor sale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cluburile de noapte si discotecile din interior din Bulgaria se vor inchide, spectatorii nu vor mai avea acces la evenimente sportive si toate adunarile publice vor fi limitate la 30 de persoane, in contextul in care noile cazuri de coronavirus s-au inmultit semnificativ, a declarat

- Bulgaria va sanctiona strict persoanele care nu respecta distantarea sociala obligatorie in spatiile publice sau nu poarta masca de protectie in interior, in contextul inmultirii noilor cazuri de coronavirus, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Kiril Ananiev, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.Tara…

- Bulgaria va sanctiona strict persoanele care nu respecta distantarea sociala obligatorie in spatiile publice sau nu poarta masca de protectie in interior, in contextul inmultirii noilor cazuri de coronavirus, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Kiril Ananiev, potrivit Reuters. Tara cu…

- Bulgaria va intensifica aplicarea sanctiunilor asupra persoanelor care nu respecta regulile de distantare, in contextul inmultirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, afirma ministrul bulgar al Sanatatii, Kiril Ananiev, citat de agentia de presa Reuters.

- Bulgaria va prelungi pana la 15 iulie starea de urgența, declarata ca masura de raspuns la epidemia de coronavirus, decizie luata in urma creșterii numarului de cazuri confirmate de infecție, a anunțat miercuri, 24 iunie, ministrul sanatații, Kiril Ananiev, potrivit romania-actualitati.ro.Reuters…

- Bulgaria a luat decizia ca de saptamana viitoare, incepand cu 1 iunie, sa deschida restaurantele, barurile si cafenelele la intreaga capacitate chiar de luni, au anuntat autoritatile de la Sofia. Ministrul sanatatii, Kiril Ananiev, a emis marti seara un ordin in acest sens, informeaza Reuters.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat miercuri ingrijorarea cu privire la cresterea numarului de noi cazuri de infectii cu coronavirus in tarile sarace, in contextul in care multe dintre tarile dezvoltate au trecut deja la masuri de relaxare, transmite Reuters potrivit Agerpres. OMS…

- Peste 100.000 de contaminari cu noul coronavirus au fost inregistrate in Iran de la inceputul epidemiei, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii, relateaza Reuters.