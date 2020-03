Coronavirus: Bulgaria a înăsprit legislaţia; Cinci ani de închisoare pentru încălcarea restricţiilor sanitare Bulgaria a luat masuri de inasprire a legislatiei care prevede de acum pedepse cu inchisoarea de pana la cinci ani impreuna cu amenzi mari pentru cei care incalca restrictiile sanitare impuse pentru a opri raspandirea noului coronavirus, relateaza vineri AFP.



Tara balcanica a declarat stare de urgenta si a ordonat o serie de masuri drastice pentru a limita contaminarea: inchiderea magazinelor ale caror produse nu sunt indispensabile, a barurilor, restaurantelor, scolilor, institutiilor culturale, restrictionarea adunarilor publice.



Conform unei legi adoptate vineri, incalcarea…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

