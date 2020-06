#ConstantaEsteBine: Imi place Viata, asa cum este

O consider misterioasa, imprevizibila, infricosatoare uneori, dar magnifica in toate manifestarile sale.Natura este o parte autentica a vietii si pot observa in ea simplitatea, eficienta si frumusetea Creatiei.In schimb, "civilizatia umana" in forma sa moderna, actualizata, pare de multe ori o caricatura… [citeste mai departe]