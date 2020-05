Stiri pe aceeasi tema

- Hidroxiclorochina nu prezinta o eficacitate semnificativa contra COVID-19, nici in cazul pacientilor in stare grava, nici al celor cu simptome usoare, conform constatarilor a doua studii publicate vineri in jurnalul medical britanic BMJ, citate de agentia AFP. Primul studiu, realizat de cercetatori…

- O tanara a aflat ca a fost infectata cu coronavirus nu de la medici sau asistenți medicali, ci de la președintele țarii. Este povestea „Cazului 1” din Indonezia. Sita Tyasutami este o tanara dansatoare care a fost diagnosticata cu Covid-19 alaturi de mama sa. Fata a aflat ca este infectata dintr-o conferința…

- Brazilia a depasit, marti, pragul de 5.000 de infecții mortale cu noul coronavirus, cu un record negativ de 474 de decese in 24 de ore. Avand cel mai grav bilant din America Latina, Brazilia a depasit, totodata, numarul de morti anuntat oficial de China, unde pandemia a izbucnit in decembrie 2019. In…

- Bolnavii de coronavirus carora li s-a administrat hidroxiclorochina, un tratament laudat si apreciat de presedintele american Donald Trump, au avut nevoie in continuare de ventilatoare mecanice, iar rata de decese in randul acestora a fost mai mare comparativ cu bolnavii carora nu li s-a administrat…

- Discutiile liderilor G20 vin intr-un moment in care bilantul mondial al pandemiei a ajuns la aproximativ 20.600 de decese provocate din cauza virusului aparut in China in decembrie.Numarul celor infectați se apropie acum de jumatate de milion de oameni cu peste 450.000 de cazuri inregistrate in intreaga…

- Donald Trump a anunțat ca Hidroxiclorochina si Azitromicina luate impreuna „au sansa reala de a produce o mare schimbare in istoria medicinei". Un studiu clinic efectuat cu Hidroxicloroquina pe 25 de pacienti cu Covid-19 a avut rezultatele promitatoare.Presedintele american a scris pe contul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut aprobarea folosirii unui medicament anti-malarie, clorochina, in lupta impotriva noului tip de coronavirus, relateaza DPA. "Hidroxiclorochina si azitromicina (un antibiotic - n.r.), luate impreuna, au o sansa reala de a deveni una dintre cele mai mari revolutii…

- Donald Trump, suspect de coronavirus, dupa ce a participat weekend-ul trecut la o intalnire la care a luat parte și o persoana depistata ulterior cu Covid-19. Barbatul este șeful secretariatului special de comunicare sociala al presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten.