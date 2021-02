Stiri pe aceeasi tema

- Mexicul, a patra cea mai indoliata tara din lume din cauza pandemiei de COVID-19, a inregistrat joi un numar record de decese si infectari cu noul coronavirus, potrivit autoritatilor sanitare, relateaza vineri AFP si Reuters. Ministerul Sanatatii din Mexic a raportat joi 1.803 de noi decese in ultimele…

- Spania va primi 350.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la Pfizer-BioNTech pe saptamana, incepand de sambata, in total un numar de aproape 4,6 milioane de doze urmand sa fie livrate tarii in urmatoarele 12 saptamani, a declarat miercuri ministrul sanatatii, Salvador Illa, relateaza Reuters.…

- Aparatura va fi achizitionata daca se va obtine finantare europeana prin POIM Violeta Stoica Reprezentanții Spitalului Municipal Campina intenționeaza sa achiziționeze aparatura medicala prin intermediul Programului Operațional Infrastructura Mare, destinata creșterii capacitații de reacție la criza…

- Spitalele din Pakistan se lupta sa faca fata unui numar covarsitor de infectii cu coronavirus in timpul unui al doilea val al epidemiei, informeaza duminica DPA. „Suntem intr-o situatie critica care se inrautateste in fiecare zi cu noi infectii”, a declarat Sajjad Qaisar, secretar general al Asociatiei…

- Marea Britanie a devenit miercuri prima tara din lume care a aprobat vaccinul dezvoltat de alianta Pfizer-BioNTech impotriva maladiei COVID-19. In Statele Unite si in Europa, autoritatile competente analizeaza mai multe vaccinuri candidate spre aprobare, informeaza AFP. Dupa anuntul de…

- La inceputul anului viitor Italia va incepe campania de vaccinare anti-coronavirus. Campania presupune vaccinarea la scara larga a populației. In prima faza vor fi vaccinate cadrele medicale și persoanele aflate in grupele de risc. Dupa ce vaccinul va fi autorizat, Guvernul italian are in vedere sa…

- Romania va primi de la Uniunea Europeana 4% din vaccinurile anti-coronavirus. Conform președintelui PNL Diaspora, o parte din doze vor fi donate catre Republica Moldova. Senatorul Viorel Badea, președintele PNL Diaspora, spune ca Guvernul liberal a hotarat sa doneze o parte din vaccinurile anti-coronavirus…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca toate vaccinurile rusesti impotriva COVID-19 sunt eficiente, adaugand ca Rusia va inregistra in curand un al treilea vaccin impotriva noului coronavirus, informeaza agentia Ria Novosti, citata de Reuters. Rusia a lansat vaccinul Sputnik…