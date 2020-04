Stiri pe aceeasi tema

- O masina, model Dacia, a luat foc pe bulevardul Dacia din Capitala. Totodata, flacarile au distrus și 20 la suta dintr-un alt automobil, model Audi. Incendiul a avut loc dimineața, in jurul orei 04:00.

- Colaboratorii USMF "N.Testemițanu" (catedra ATI 2) și a Departamentului ATI SCR "T. Mosneaga" au modificat procedurile cu cel mai inalt risc de infectare a personalului (trecerea la ventilația mecanica (intubarea oro-traheala) și de sevraj de ventilator (detubarea))

- La cimitirul Sfantul Lazar din Capitala a fost amenajat un sector special pentru victimele COVID-19. Reporterii de la ”Vorbește Moldova” au obținut imagini excluzive din acest sector. Directorul Cimitirului Sfantul Lazar, Pavel Eni a declarat ca deja au fost sapate 1500 de gropi.

- Imagini dezolante, duminica, in cea mai importanta gara din Suceava, la ora la care in mod normal era cea mai mare aglomerație. Cel puțin acum, in prima faza a alertei, oamenii au ințeles ca nu mai e cazul sa plece de acasa decat in situații extreme. Mai ales spre Capitala, traficul a devenit ...

- Un ras-a atacat dresorul in timpul spectacolului. S-a intamplat la circul din Osetia de Sud, in Thinvali. Nimic nu prevestea ca animalul va deveni violent. La un moment dat, rasul nu a mai executat comenzile dresorului, refuzand sa sara de pe postament.

- La inceputul acestei luni, temperaturile din Antarctica pareau sa atinga 20.7 grade Celsius, aceeași temperatura inregistrata in Los Angeles in aceeași zi. NASA a publicat o serie de fotografii cu o insula din Antarctica din care se vede topirea dramatica a gheții, scrie CBC News.NASA a lansat…

- O masina de lux a luat foc din mers pe strada Dacia din sectorul Botanica al Capitalei. Din imagini se observa ca flacarile ar fi izbucnit de sub capota masinii. Potrivit martotilor, focul a fost stins la scurt timp de catre alti participanti la trafic.

- Doua ferme de crocodili din Vietnam, care furnizeaza materie prima pentru compania Louis Vuitton și alte branduri de moda mari, sunt subiectul unei anchete PETA , care a publicat imagini cu animalele ucise violent pentru pielea lor, din care sunt fabricate poșete de lux, vandute in lumea intreaga,…