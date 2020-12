Coronavirus: Brazilia a suspendat zborurile dinspre Marea Britanie

Autoritatile braziliene au suspendat temporar zborurile dinspre Marea Britanie si le-a interzis persoanelor care au fost in Regatul Unit in ultimele 14 zile sa intre pe teritoriul Braziliei, in contextul aparitiei unei noi tulpini a virusului care provoaca COVID-19, transmite Reuters. Intr-o nota publicata in monitorul oficial miercuri seara, guvernul brazilian preciza ca interdictia cu privire la zboruri se aplica si pentru cele care provin din alte parti dar au escala in Marea Britanie, in timp ce interdictiile privind persoanele se aplica tuturor cetatenilor straini care doresc sa patrunda…