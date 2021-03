Stiri pe aceeasi tema

- Programul anunțat luni de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) vizeaza persoanele care fac parte din grupul celor 92 de țari cele mai sarace din lume și care au primit un vaccin prin platforma COVAX, creata de OMS si de alte entitati, relateaza EFE, citata de Agerpres . O persoana care a fost vaccinata…

- Grupul farmaceutic american Novavax s-a angajat sa puna la dispozitia programului international de vaccinare anti-COVID-19 COVAX 1,1 miliarde de doze din vaccinul sau candidat, a informat vineri Gavi, noteaza AFP. Dispozitivul COVAX, pilotat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), Alianta pentru…

- Geneva, 15 februarie 2021 - Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a introdus in Lista de utilizare in urgențe doua versiuni ale vaccinului AstraZeneca/Oxford impotriva COVID-19, oferind unda verde procesului de lansare a acestora la nivel global prin platforma COVAX. Vaccinurile sint produse de AstraZeneca-SKBio…

- In lipsa accesului economiilor sarace la vaccinul impotriva COVID-19, pandemia nu va disparea prea curand. Iar Europa este un exemplu al lipsei de egalitate dintre națiuni, caci in vreme ce trei seruri diferite sunt accesibile in țarile UE, la granița comunitații, medicii din prima linie lupta in continuare…

- Programul international COVAX, lansat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), are drept obiectiv sa contribuie la asigurarea accesului echitabil la vaccinurile impotriva COVID-19 pentru toate tarile, indiferent de nivelul de dezvoltare. Conditiile financiare ale acordului nu au fost dezvaluite. Dozele…

- Mali va cumpara 8,444 milioane de doze, pentru o populatie de aproape 20 de milioane de locuitori, "cu contributia financiara a Aliantei mondiale pentru vaccinuri si imunizare si a Bancii Mondiale", potrivit unui comunicat al guvernului publicat pe retele sociale, relateaza agerpres. Organizatia…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va convoca o reuniune a membrilor pentru discutii pe tema strategiilor pentru contracararea unei noi tulpini de coronavirus, mai contagioasa, care a aparut in Marea Britanie, a anuntat marti directorul biroului pentru Europa al institutiei, relateaza Reuters. Nu…

- 1 miliard de vaccinuri, asigurate pentru 190 de tari, in programul COVAX. Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat ca aproape un miliard de doze din vaccinurile care au finalizat testarile au fost asigurate, in cadrul unui program care va oferi vaccinuri impotriva COVID-19 pentru tarile cu venituri…