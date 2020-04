Stiri pe aceeasi tema

- Infectat cu noul coronavirus, Boris Johnson, premierul Marii Britanii a fost spitalizat ca “masura de precautie”. Potrivit presei din Regat, in cazul lui Boris Johnson, simptomele de boala raman persistente la 10 zile de la diagnosticare. Reuters noteaza ca nu exista un “plan B” clar daca Boris Johnson…

- Premierul britanic, Boris Johnson, testat pozitiv la noul coronavirus in urma cu zece zile, a fost internat in spital duminica pentru a fi supus unor examinari suplimentare, au anuntat serviciile sale, scriu Reuters si AFP. "La sfatul medicului sau, prim-ministrul a fost spitalizat in aceasta seara…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a intalnit ultima data cu prim-ministrul Boris Johnson, testat pozitiv cu noul coronavirus, pe 11 martie si are in continuare o stare de sanatate buna, a anuntat vineri un purtator de cuvant de la Palatul Buckingham, informeaza Reuters."Regina s-a…

- Premierul Regatului Unit, Boris Johnson, a fost testat pozitiv cu coronavirus și se afla in autoizolare dar va conduce in continuarea acțiunile guvernului impotriva pandemiei, relateaza Reuters”In ultimele 24 de ore am dezoltat simptome ușoare și am fost testat pozitiv cu

- Un profesor britanic care s-a aflat saptamana aceasta in Downing Street dupa ce l-a convins pe premierul Boris Johnson sa inaspreasca raspunsul Marii Britanii la epidemia de coronavirus s-a autoizolat dupa ce a dezvoltat tuse uscata persistenta si febra, informeaza miercuri Reuters. "Am…

- Un profesor britanic care s-a aflat saptamana aceasta in Downing Street dupa ce l-a convins pe premierul Boris Johnson sa inaspreasca raspunsul Marii Britanii la epidemia de coronavirus s-a autoizolat dupa ce a dezvoltat tuse uscata persistenta si febra, informeaza miercuri Reuters potrivit Agerpres.…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca șoferii de camioane care vin din zone devastate de noul coronavirus scapa de carantina doar in cazul in care nu prezinta simptome. Conducatorii de TIR-uri care sosesc din zone "rosii" sau zone "galbene" ori au tranzitat aceste zone nu se supun masurilor…

- Malaezia a anuntat 190 de noi cazuri de coronavirus duminica, majoritatea legate de un eveniment religios la o moschee la care au participat peste 10.000 de oameni din mai multe tari, informeaza Reuters.Noile cazuri ridica numarul total al persoanelor infectate din tara la 428, a anuntat Ministerul…