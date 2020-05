Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson ar urma sa anunte duminica un plan de iesire progresiva din izolare, cu o serie de masuri pentru ca activitatea in companii sa fie mai sigura, relateaza media luni, citate de AFP.

- Marea Britanie, a doua tara cea mai afectata de noul coronavirus in Europa cu 26.711 decese pana in prezent, ‘a trecut de varful’ epidemiei, a afirmat joi premierul Boris Johnson, citat de AFP. Premierul britanic a declarat ca va prezenta un plan concret saptamana viitoare despre modul de a se incepe…

- Marea Britanie, a doua tara cea mai afectata de noul coronavirus in Europa cu 26.711 decese pana in prezent, "a trecut de varful" epidemiei, a afirmat joi premierul Boris Johnson, citat de AFP.Premierul britanic a declarat ca va prezenta un plan concret saptamana viitoare despre modul de a…

- Premierul britanic Boris Johnson intentioneaza sa revina la munca incepand de luni si sa reia controlul asupra gestionarii crizei provocate de COVID-19, potrivit informatiilor aparute joi in ziarul Telegraph, transmite vineri Reuters. Externat pe 12 aprilie dintr-un spital londonez unde…

- Potrivit Ministerului Sanatatii, 138.078 de persoane au fost testate si diagnosticate pozitiv in tara, una dintre cele mai afectate din Europa. Bilantul autoritatilor nu ia in calcul azilele unde, potrivit reprezentantilor sectorului, au murit mai multe mii de persoane in varsta. Ministrul…

- Michael Gove, unul dintre principalii ministri ai Guvernului britanic, s-a plasat in izolare, dupa ce un membru al familiei sale prezinta simptome de covid-19, dezvaluie un jurnalist de la postul ITV, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson a fost apt sa faca tot ce era necesar pentru a coordona actiunea guvernului fata de pandemia de coronavirus dupa ce el insusi a fost testat pozitiv saptamana trecuta, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, informeaza Agerpres. ”El poate sa faca tot ce are de facut…

- Ziarul Unirea Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, este infectat cu coronavirus: A fost testat pozitiv vineri Presa din Marea Britanie titreaza ca premierul Boris Johnson este infectat cu coronavirus. Primul ministru britanic a fost testat pozitiv vineri și anunțul a fost facut public. Acest lucru…