Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a dat asigurari, miercuri, ca nu intentioneaza sa promoveze instituirea unei carantine la nivel national dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie. CCR nu iși asuma o decizie privind majorarea pensiilor și așteapta rezultatul alegerilor „Eu nu intentionez sa promovez…

- President Klaus Iohannis gave assurances on Wednesday that he does not intend to promote the establishment of a quarantine at the national level after the elections. "I do not intend to promote the establishment of a national quarantine, a so-called lockdown, after the parliamentary elections…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat luni revenirea, la inceputul lui decembrie, dupa patru saptamani de reintrare in lockdown, la o strategie locala impotriva noului coronavirus, insotita de un program masiv de depistare, relateaza AFP. In pofida vestilor bune care se succed in…

- Iranul planuieste sa intre intr-o noua faza a masurilor anti-coronavirus, cu un lockdown strict si pe termen nedefinit la nivelul intregii tarii, in incercarea de a limita raspandirea puternica a pandemiei, relateaza DPA. "Aceste masuri de izolare vor intra in vigoare la 21 noiembrie si sunt necesare…

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a aprobat miercuri seara, cu o majoritate covarsitoare, intrarea Angliei in al doilea lockdown pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19, masura care va ramane in vigoare 30 de zile, transmite dpa. Dupa patru ore de dezbateri, parlamentarii…

- Restricțiile revin pe intreg teritoriul Angliei incepand cu 5 noiembrie și pana la 2 decembrie 2020!Premierul britanic Boris Johnson a anunțat un set de masuri in vederea limitarii raspandirii Covid-19:Reinstituirea normei StayHome! Se va reduce timpul petrecut afara. Se recomanda evitarea calatoriilor…

- Partidul Laburist britanic (opozitie) va vota miercuri in favoarea planului premierului Boris Johnson de introducere a unui nou lockdown national, a anuntat luni liderul formatiunii, Keir Starmer, potrivit Reuters. ''Laburistii vor furniza voturile de care prim-ministrul are nevoie…

- Israelul impune, din nou, carantina la nivel național. E prima țara din lume care ia o astfel de decizie de „lockdown”, pe fondul creșterii alarmante a numarului de infectari cu coronavirus. Restricțiile vor fi in vigoare, deocamdata, pentru trei saptamani, scrie digi24.ro.